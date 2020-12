Abschaffung der Hacklerpension trägt zu Altersarmut von Frauen bei

Mitten im Corona-Trubel hat die Regierung schnell ein türkises Anliegen durch gewunken: die Abschaffung der Hacklerpension. Argumentiert wurde dieser Schritt mit geringeren Pensionen von Frauen.

Es gibt sicher viele Ansatzpunkte um Frauen von Altersarmut zu schützen, die Abschaffung der Hacklerpension ist sicher keiner, vielmehr wird sie das Gegenteil bewirken.

Aktuell gehen Frauen noch deutlich früher in Pension als Männer. Für Frauen die heute Mitte 50 sind, wird aber in wenigen Jahren die Anhebung des gesetzliche Pensionsalters an das von Männern schlagend. Und dann wäre gerade für lang arbeitende Frauen die Hacklerregelung von großem Vorteil.

Der angebliche Ersatz, Frühstarterbonus wird nicht viel bringen, höchstens 60,00 Euro, bei Männern weniger, da sie Präsenzdienst zu leisten haben, diese Zeit wird nicht angerechnet.

Wenn die Regierung wirklich der Meinung ist, dass 45 Arbeitsjahre zu wenige sind, um in Pension zu gehen, dann soll sie das auch offen kommunizieren, ohne das Frauenthema vorzuschieben. Ein anderer Ansatz wäre, jeder Arbeitnehmer erhält mit 45 Arbeitsjahren die volle Pension, einen Abschlag gibt's für jedes fehlende Jahr. Eingerechnet werden etwa Kinderbetreuungszeiten beider Eltern, Präsenzdienst, Mindeststudiumzeit. Dann bräuchten wir uns um die Finanzierung der Pensionen keine Gedanken mehr machen, und keine Regierung mehr mit Kürzungen für systemerhaltende Langzeitarbeitende herumtricksen.





Helmut Neumayer, 5020 Salzburg