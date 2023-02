Abschaffung der Handschrift in unseren Schulen?

Zum Artikel "Ist das Ende der Handschrift in heimischen Schulen absehbar?" von Stefan Veigl (SN, 3. 2.):

Wenn Herr Bundesminister Polaschek die Klassenzimmer von heute mit jenen von 1969 vergleicht, dann hat er wohl von Heinz Rühmanns "Feuerzangenbowle" geträumt. Nach seiner Ansicht hatten damals Schülerinnen und Schüler noch Tintenfässer auf den Schulbänken, während heute Tablets und Laptops in den Klassenzimmern die Vorherrschaft haben.

Die Zeit der Tintenfässer war 1969 in Volksschulen längst Geschichte. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Hingegen sucht man heute im Gymnasium meines Sohnes vergebens nach Tablets. Dafür sind manchmal sogar noch Overheadprojektoren im Einsatz! Also Steinzeit pur. Das oft so gern zitierte moderne Zeitalter in Österreichs Schulen ist nach wie vor mehr Wunschdenken als Realität. Bevor man hierzulande an die Abschaffung der Handschrift denkt, wie an Finnlands Schulen bereits praktiziert, gebe es noch ganz andere und weit vorrangigere Schulaufgaben zu erledigen, lieber Herr Minister.







Christian Leimer, 5071 Wals-Siezenheim