Abschaffung der Landesregierungen

Im Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen 2023 in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg möchte ich Folgendes zur Diskussion stellen.

Ist es nicht an der Zeit, die Landesregierungen abzuschaffen? Sie kosten nur Geld und wie wir besonders in der Pandemie gesehen und gespürt haben, blockieren sie - um Eigeninteressen insbesondere vor Landtagswahlen (s. Oberösterreich und Coronapolitik) durchzusetzen - Entscheidungen der Bundesregierung.

Bayern hat eine Fläche von 70.550 Quadratkilometern und 13 Millionen Einwohner.

Österreich hat eine Fläche von 83.855 Quadratkilometern, aber nur 9 Mill. Einwohner.

Bayern hat eine Landesregierung, Österreich neun!

Die Landesregierungen, deren "Fürsten und Gefolgschaft", sind in Zeiten wie diesen überflüssig geworden und wir können sie uns nicht mehr leisten.

Der Bundesrat hat die Aufgabe, die Interessen der Länder zu vertreten, und muss gestärkt werden, ebenso die Bezirke und Gemeinden.

Österreich und somit der Steuerzahler würden sich sehr viel Geld sparen, wenn wir endlich aus der Vergangenheit in der Gegenwart und Zukunft ankämen. Geld, das anderswo sinnvoller investiert werden könnte, z. B. in eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte, Kindergartenpädagogen/-innen und gegen Kinderarmut in unserem hoch entwickelten Land!

Aber vielleicht hat ja Martin Schulz recht, deutscher Politiker, Mitglieder des Europaparlaments und von 2012 bis 2017 dessen Präsident, der in Anlehnung an G. B. Shaw gesagt hat:

"Alte Männer wollen keine Veränderung, alte Männer haben keine Zukunft."



Herlinde Fitz, 5020 Salzburg