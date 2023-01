Abschaffung der Landesregierungen hätte großes Einsparpotenzial

Der Leserbrief von Herlinde Fitz mit der Überschrift "Abschaffung der Landesregierungen" hat mir tief aus dem Herzen gesprochen! Sie hat sehr viel Richtiges dort ausgedrückt. Mich selbst bewegt das auch schon seit Jahren - wer weiß, wie viele Personen in der Bevölkerung nicht auch längst ähnlich denken?

Hinzufügen möchte ich noch die damit einhergehende Verkleinerung der Gesetzesflut und in der Folge deren Anwendung, sei es in der Verwaltung oder im rechtsfreundlichen Sinn. Ein Einsparungspotenzial von gigantischem Ausmaß!

Die Liste an Unverständlichkeiten und Blockadepotential, die diese in sich bergen, ist enorm. Wenn ich nur an das Gesundheitswesen oder das Schulwesen denke, ist das lediglich die Spitze des Eisbergs, weitere Beispiele gäbe es zuhauf.

Einzig beim Bundesrat möchte ich Frau Fitz widersprechen. Aus meiner Sicht gehört der genauso ersatzlos abgeschafft. Zur Zeit dient er a) als klassischer politischer Versorgungsposten, einhergehend mit unverhältnismäßigem Gehalt und b) Ausleben von Animositäten zwischen den politischen Parteien ohne tieferem Wert.

Alternativ sollte man über "Regionen" nachdenken, die auch gerne über Bundesländergrenze gehen dürfen und eine Dachorganisation von Bezirkshauptmannschaften sein können. Sie sind aber dem Bund direkt zu unterstellen und sollen dort ihre Ansprechpartner für ihre speziellen Anliegen finden. Das Ganze kann man auf Verwaltungsebene recht flach organisieren und würde einen Bruchteil der Budgetmitteln benötigen, wie sie heute Monat für Monat verbrannt werden.



Reinhard Niedl, 3426 Muckendorf