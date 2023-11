Abschaffung des "Luft-100ers"

Für mich und viele Menschen in unserem Bundesland bleibt es vollkommen unverständlich, warum man den sogenannten "Luft-100er", also das Tempolimit auf der A10 auf Grundlage des IG-L, abgeschafft hat. Das Argument, die Messwerte seien nun unterschritten, entbehrt jeder Vernunft und Logik. Jedes Gramm weniger an schädlichen Emissionen trägt zur Verbesserung der Luftwerte und zum Klimaschutz bei. Nicht nur dass die Menschheit ihren ökologischen Fußabdruck bei Weitem schon ins Maßlose ausgedehnt hat und endlich umdenken muss. Auf einer Strecke wie der Tauernautobahn ein einheitliches Tempolimit von maximal 110 km/h einzuführen wäre - was auch Experten bestätigen - sowohl verkehrs- als auch umwelttechnisch das Vernünftigste. "Gleiten statt Hetzen" hieß schon einmal eine Verkehrsinitiative in den 1980er-Jahren. Dass man damit je nach Antrieb Treibstoff oder Strom spart und viel stressfreier ans Ziel gelangt, kann nicht bestritten werden, selbst wenn man als Landespolitiker einen SUV mit 500 PS und um 95.000 Euro als Dienstauto fährt. Aber vermutlich fehlt es hier ganz einfach an politischem Bewusstsein und Vorbildwirkung.

Dr. Bernhard Judex, 5323 Ebenau