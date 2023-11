Da hat man endlich die (ohnehin zu hohen) Grenzwerte unterschritten und schon will man die "Lufthunderter" an der Tauern- und Inntalautobahn wieder abschaffen. Besonders verrückte Politiker (z. B. in Niederösterreich) wollen sogar Tempo 150 einführen. Das erzeugt natürlich wieder eine Erhöhung der Schadstoffe (und auch des Lärms).

Wer würde schon, wenn man die Blutdruckwerte endlich unterschritten hat, das Blutdruckmittel wieder absetzen?

Dr. Ewald Tentschert, 6063 Rum