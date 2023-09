Abschaffung von Tempo 100: viel heiße Luft

LH-Stellvertreterin Marlene Svazek argumentiert die Abschaffung des IG-L-100-Tempolimits auf der A10 zwischen Salzburg und Golling damit, dass die Luft ohnehin schon so gut ist und die Grenzwerte nicht überschritten werden. Allerdings fragt man sich, warum dann trotzdem ab und zu der "Lufthunderter" auf den Anzeigetafeln erscheint? Lösung des Rätsels: Die durchschnittlichen Luftwerte erfüllen zwar den Grenzwert, aber die momentanen Luftwerte können zu schlecht sein, in Abhängigkeit z. B. von Wetterbedingungen oder Verkehrsaufkommen.

Wäre die Luftgüte tatsächlich immer in Ordnung, würde sich die Geschwindigkeitsbeschränkung von selbst aufheben, und eine Änderung der Verordnung wäre gar nicht notwendig.

Zur Beruhigung der Gemüter sei gesagt, dass man bei starkem Verkehr meistens froh sein muss, wenn man ein Tempo zwischen 60 und 90 km/h erreichen kann. Von 130 km/h kann man da nur träumen. Also träumen Sie weiter, Frau Svazek! Sie haben ein Schein-Problem gelöst und genug heiße Luft produziert, um Ihre Wählerklientel zufriedenzustellen.

Birgit Krisch, 5020 Salzburg