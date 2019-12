Abschied von der Zwölferhornbahn

Mit Jahresende ist die schon jetzt "historische" Zwölferhornbahn Geschichte, und ich möchte mich bei diesem Team bedanken für die engagierte Arbeit, die es in all den Jahren mit der Seilbahntechnik von 1957, dem Umlaufbahnsystem Girak, geleistet hat: Die Gondeln von Hand einzuschieben, zu öffnen und zu schließen und auf Knopfdruck ruckfrei (!) anzufahren - heutzutage einzigartig! Und dazu gibt's auch an stressigen Hochsaisontagen ein freundliches Service von der Kassierdame Renate bis zum Stationswart. Ich wünsche viel Erfolg mit der nächsten Seilbahn-Generation!



Dkfm. Peter Griesser, 5710 Kaprun