Abschied von einem Schüler

Lieber Maksym, vor Kurzem war unsere letzte gemeinsame Deutschförderstunde. Ich habe dich ein Jahr lang in Deutsch unterrichtet. Du warst in einer Gruppe von ca. 14 ukrainischen Schülern/-innen. Die Motivation deiner Mitschüler/-innen hielt sich in Grenzen. Mit der Zeit waren immer weniger im Unterricht anwesend. Manche konnten in ihre Heimat zurückkehren, manche hatten nicht genug Kraft, um in die Schule zu kommen. Du warst immer da, manchmal müde, manchmal traurig, aber immer freundlich und lernwillig. Du hast als einer von wenigen die Deutsch-Prüfung bestanden. Ich bin sehr stolz auf dich.

Am Ende des Schuljahrs frage ich meine Schüler/-innen gerne, wie sie die Ferien verbringen werden. Mallorca, Griechenland, Musikcamps, Pfandfindercamps, alles Mögliche bekommt man zu hören. Du hast mir erzählt, dass du in den Ferien deine Großeltern in der Ukraine besuchen möchtest. Aber leider ist das nicht möglich. In einem Monat wirst du 16 Jahre alt, du müsstest in der Ukraine bleiben und als Soldat im Krieg kämpfen. Mir fehlten die passenden Worte.

Am Ende der Stunde hast du mich gefragt, ob du mich umarmen darfst. Wir umarmten uns. Nachdem du die Klasse verlassen hattest, musste ich weinen.

Silvia Obereder, Lehrerin am Musischen Gymnasium Salzburg, 5023 Salzburg