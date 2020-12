Abschied von einer Illusion

Die sogenannte Massentestung der letzten Tage hat deutlich gezeigt, dass das Bewusstsein großer Teile unserer Mitbürger über eine Pandemie wenig ausgeprägt ist - nur so lässt sich die magere Beteiligung an diesen Tests erklären. So nützlich die Testung durch die Erfassung von positiv Getesteten auch war, so ist sie dennoch vollkommen unrepräsentativ - sind doch die positiven Ergebnisse weit unter den zu erwartenden Werten gelegen, was darauf schließen lässt, dass nur der Teil der Bevölkerung zum Test gegangen ist, der ohnehin vorsichtig und bewusst mit der Pandemie umgeht. Das Virus hält sich nicht an Verordnungen der Regierung, hält sich nicht an Feiertage, hält sich nicht an die Wünsche und Illusionen der Menschen.

Resümee: Mit Freiwilligkeit lässt sich die Pandemie in unserer Gesellschaft nicht beenden, das gilt für Tests und die kommende Impfung. Natürlich gilt das Recht auf Selbstbestimmung, eine Test- oder Impfpflicht lässt sich wohl schwer durchsetzen.

Aber: Wer sich verweigert, sollte die Folgen dieser Haltung selbst tragen: kein Restaurantbesuch, kein öffentliches Verkehrsmittel, keine Flüge, kein Einkauf außerhalb des täglichen Gebrauchs - Maßnahmen gäbe es genug.

Ich bin mir vollkommen bewusst, dass ich mit dieser Meinung Protest hervorrufen werde. Die Alternative ist für mich aber auch klar: Wir würden noch Jahre mit der Pandemie leben, wir würden Lockdowns und Erleichterungen abwechselnd erleben, wir würden die Wirtschaft, die Bildung, die Kultur nachhaltig schädigen und uns selbst und unsere Nachkommen um einen beträchtlichen Teil unserer Zukunft und unseres Wohlstandes bringen.

Dr. med. Reiner Brettenthaler, 5161 Elixhausen