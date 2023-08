Abschmelzendes Grönlandeis

Zum Artikel "Wir marschieren in eine Heißzeit", 4. August:

Zur Erklärung: Solange das Inlandeis groß genug ist, bis zum Meer reicht und das Wasser der Schmelzwasserbäche an der Küste absinkt, da dieses kalt ist, wird die sogenannte "Atlantikpumpe" in Gang gehalten, das kalte Wasser sinkt ab, fließt nach Süden und wird durch warmes Wasser "ersetzt". Kommt der Golfstrom zum Erliegen, könnte es im Nordatlantik kalt werden, es käme zu einer Klima-Abkühlung.

Allerdings nicht wie in der "Kleinen Eiszeit" (mit "nachfolgenden" Gletschervorstößen), da die Abkühlung von einem viel höheren Niveau ausgeht.





Heinz Slupetzky, 5101 Bergheim