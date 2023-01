Abschuss ist keine Lösung

Zum Artikel "Gämsen werden in der Schonzeit erlegt" (SN, 2. 1.): Es ist schier unerträglich, dass heutzutage noch immer die Problemlösung seitens der Verantwortlichen nur im Erschießen der Gämsen gesehen wird - und das unter billigender Inkaufnahme von ungerechtfertigtem Tierleid, obwohl bei uns Tierschutz im Verfassungsrang steht.

Das mag für die handelnden Personen zwar bequem sein, entspricht aber nicht annähernd einem zeitgemäßen, anständigen Biodiveristätsmanagement. Es ginge im konkreten Fall darum, den Tierschutz entsprechend zu berücksichtigen und nach Alternativen zum grausamen Abschuss in der Schonzeit zu suchen. Wie wäre es z.B. mit dem vorübergehenden Einzäunen der sensibelsten Bereiche dieser Waldfläche. Ja, das würde Geld kosten, wäre aber aus tierethischer bzw. moralischer Sicht zu bevorzugen. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass die "Salzburger Nachrichten" dieses Thema aufgegriffen haben, denn die Wildtiere gehen uns alle was an. Sie sind bis zu ihrem gesetzeskonformen Fang bzw. zum Erlegen "unbewegliches Gut" und gelten privatrechtlich (§295 ABGB) als herrenlos (res nullius). Sie gehören sozusagen uns allen. Wir, die Zivilgesellschaft, sollten daher künftig die Deutungshoheit über Wildtiere nicht allein den Jägern und Grundbesitzern überlassen, sondern uns einbringen, wann immer es um das Wohlergehen der Wildtiere geht.

Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer, 2471 Pachfurth