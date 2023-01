Absichtlich verpasste Chance für "Überlieger"?

Die SN berichteten am 23. 12. über das geplante Vorhaben der Landesregierung zur Lösung des (bereits jahrelang bekannten) Problems von Menschen, die aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht in Seniorenheime verlegt werden können. Ebenso bekannt ist, dass es an Reha-Maßnahmen und Übergangspflege fehlt, von denen diese Personen profitieren, wenn sie rechtzeitig aktiviert und gefördert werden, um vielleicht sogar wieder daheim leben zu können.

Vor einigen Monaten wurde in den Medien berichtet, dass die Stadt Salzburg bereit wäre, im leerstehenden Seniorenheim Bolaring diese Übergangspflege anzubieten. Von einem privaten Träger gibt es dazu ein bereits mit allen relevanten Institutionen akkordiertes, innovatives Konzept zur Rehabilitation pflegebedürftiger Menschen. Was für ein Glücksfall, möchte man meinen. Aber die Landesregierung verweigerte diese Chance.

Stöckl spielte Pingpong mit dem Vorhaben innerhalb der Ressorts Gesundheit und Soziales und stellte letztlich nicht die Mittel im Budget 2023 sicher! Das macht fassungslos. So verbleiben die Menschen weiter in Spitalspflege, obwohl bereits jetzt im Haus Bolaring Menschen "aus den Betten heraus gepflegt" werden könnten. Sie bleiben weiter "Überlieger" und die SALK unterstellen Angehörigen, sich ungenügend um die Versorgung ihrer Angehörigen zu scheren!

Dass die Landesregierung diese Chance unabsichtlich verschläft, glaube ich nicht. LH-Stv. Stöckl ist ein kompetenter, alter Hase sowohl in finanziellen als auch gesundheitspolitischen Belangen. Stöckl behauptet, Synergien zu nutzen, wenn die SALK diese Reha-Einrichtung irgendwann mal betreibt. Ist es daher vertretbar, diese hilflosen Menschen mit ihren Angehörigen weiter alleine zu lassen, obwohl es möglich gewesen wäre, rasch zu helfen und das Projekt Bolaring umzusetzen? Will der "Schwarze" der "roten" Stadträtin keinen Erfolg gönnen, weil wir mitten im Wahlkampf sind? Hier geht es um Good Governance, nicht um kurzfristige Vorteile auf Kosten hilfsbedürftiger Menschen.



Johanna Landauer, 5026 Salzburg