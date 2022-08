Absolute Pensionserhöhung statt prozentueller

Gut gebrüllt! Es ist an der Zeit, dass die Jugend sich zu Wort meldet und sich nicht alles aufoktruieren lässt!

Die ältere Generation hinterlässt den Jungen genug Probleme, ich sehe da eine schwierige Zukunft.

Es ist auch den Pensionisten (ich bin selber ein Jungpensionist) zuzumuten, die aktuelle Situation, wie die gesamte Bevölkerung, mitzutragen. In diesem Sinne ist meiner Ansicht nach die Forderung der Pensionistenvertreter unverschämt und gegenüber der nächsten Generation absolut unsolidarisch.

Aber es ist grundsätzlich die Problematik der Einkommensgerechtigkeit bzw. -schere zu diskutieren. Um gegenzusteuern schlage ich statt der prozentuellen eine absolute Pensionserhöhung vor. So könnten vielleicht Mindestpensionisten um die 15 Prozent und besser gestellte nur 5 Prozent bekommen.



Johann Wiesböck, 5082 Grödig