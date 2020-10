Danke für den "Standpunkt" von Herrn Schwischei in den "Salzburger Nachrichten", Lokalteil vom 13. 10. 2020.

Eigenverantwortung kann doch nicht so schwierig sein! Die Covid-19-Grundregeln werden in Deutschland kurz und bündig AHA-Regeln genannt, neuerdings plus L: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und - Lüften. Eigentlich ganz einfach, oder?



Mag. Johanna Breuer, 5026 Salzburg