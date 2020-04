Es ist nur eine winzige Kleinigkeit, aber jedes Mal, wenn ich es höre oder sehe, wundere ich mich. Warum halten wir in Österreich "mindestens einen Meter Abstand - so groß wie ein Babyelefant"? Haben die Bundesregierung und das Rote Kreuz kein heimisches Tier (Schaf, Kalb, Ziege, Fohlen …) in der Größe gefunden? Aber ich mag Elefanten ja grundsätzlich.





Margareta Zechner, 5020 Salzburg