Abstandhalten für Egoisten

Gestern radle ich so dahin in Oberalm. Da sehe ich sie sitzen, zwei meiner Schüler (nicht wohnhaft an der gleichen Adresse), die weit mehr bekannt sind für ihre seichten Sprüche, denn für ihre schulische Leistung. Sie sitzen da, recht nahe aneinander, so als gäbe es kein Corona. Typisch für Jugendliche?? Naja, das kommt darauf an. Meinen Appell richte ich nicht an die sehr große Gruppe der Jugendlichen, die mit Umsicht die Situation bewältigen und anderen eine enorm große Hilfe sind; sondern an jene kleine Menge, die mangels Herz und Hirn nicht in der Lage sind, über den Tellerrand zu blicken. Da höre ich sie schon, die Argumente: "Is eh wurscht, kriegen eh nur die Alten." Und auf den Hinweis, es könne auch deren Eltern und Großeltern treffen kommt: "Geh, passiert schon nix; nur die Harten kommen durch. Pech!" Ich fordere euch auf, nur an euch zu denken. Das ist leicht. Weil vielleicht braucht ihr einen Arzt; nach einem Autounfall, wenn ihr euch beim Sport verletzt habt oder einfach zu viel getrunken habt. Aber da ist dann keiner, denn der Arzt, der ist krank oder in Quarantäne. Pech!







Mag. Edith Wimmer-Vondrus, 5431 Kuchl