Abstandsregeln in Schulen

Passend zu Ihrem Beitrag im Lokalteil der SN möchte ich folgende Beobachtung mitteilen:

Dienstag, 15. 9. 2020, um 12.45 Uhr fuhr ich in Nonntal an der Haltestelle Petersbrunnstraße/ Preis-Allee vorbei und war entsetzt über die Menschenansammlung. Ist es denn der Bildungsdirektion nicht möglich, auf die Schulen einzuwirken,

dass in diesen Zeiten nicht alle Klassen zur selben Zeit Schulschluss haben? In den Schulen müssen die Schüler Einschränkungen in Kauf nehmen, die dann nach der Schule allesamt über Bord geworfen werden.



Mag. Alfred Unterberger, 5082 Salzburg-Eichet