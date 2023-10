Abstimmung zu S-Link

Das Thema S-Link ist zur Zeit in aller Munde und immer wieder werden Gegner als ewiggestrige Verhinderer hingestellt.

Aus meiner Erfahrung im Finanzwesen überrascht es mich sehr, dass keine Diskussion über voraussichtliche Langzeitkosten zu Lasten anderer Projekte aufgenommen wird und eine Gegenüberstellung der Standpunkte erfolgt.

Natürlich wäre es schön, wenn nach Abschluss des ersten städtischen Streckenabschnittes ein längst überfälliges Verkehrskonzept, wie es die Initiatoren der "RSB - Regionale Stadtbahn Salzburg", forciert haben, durchgeführt werden könnte, also Verbindungen in die Regionen Mattsee, Mondsee, St.Gilgen und Bad Ischl, Berchtesgaden etc.

Glaubt denn wirklich jemand im Ernst, dass nach mindestens 3 Milliarden Euro in absehbarer Zeit eine Finanzierung dafür möglich ist?

Warum nicht den logischen machbaren Weg wie Karlsruhe gehen und zuerst die Anbindungen aus allen Richtungen sternförmig schaffen und dann erst mit einem innerstädtischen Tunnel beginnen, also ein großräumiges Verkehrskonzept wie es andere österreichische Landeshauptstädte haben, anzugehen. Ein Light-Rail-System oder die Erhöhung der Busfrequenzen könnte hier zwischenzeitlich Abhilfe schaffen. Allerdings wäre es dann unbedingt notwendig den Individual-PKW-Verkehr aus der Stadt zu verbannen was offenbar für manche Politiker ein NO-GO ist.

In Bezug auf Einholung der Volksmeinung wäre es natürlich nur fair, hier nicht nur die Bürger der Stadt Salzburg abstimmen zu lassen sondern alle von einem solchen Projekt Betroffenen.







Erwin Stocker, 5020 Salzburg