Abstürze in Kärnten

Die Kärntner Wahl erlebte viele Verlierer. Größter Verlierer war - wieder einmal - die Umfrage. Selten hatte man sich so geirrt. Nach dieser Wahl gibt es keine linke Mehrheit in Kärnten mehr. Der Einbruch der SPÖ und die verheerende Niederlage der Grünen zeigt, dass man sich zu wenig um die Menschen und deren Sorgen und Nöte angenommen hat. Umwelt klingt gut, aber wenn es die Wirtschaft ruiniert und den Mittelstand an den Bettelstab bringt, nutzt auch die grünste Umwelt nichts. Für Rendi-Wagner dürfte dieses Ergebnis das endgültige "Aus" für ihren Führungsanspruch bedeuten. Wie meinte dereinst Willy Brandt so richtig: "Niederlagen stählen, aber eben nur, wenn es nicht zu viele werden."

Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf