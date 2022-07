Absurde Urlaubszeiten

Ich betrachte folgendes mögliches Szenario betreffen den Klimawandel in zehn Jahren. In Österreich sind im Sommer 40°C an der Tagesordnung. In Südeuropa gehen die Wälder in Flammen auf. Die Badegäste flüchten vom verrauchten Strand ins Meer. Im Hintergrund kreisen Löschflugzeuge. Die 40°C am Badestrand werden statt zur Erholung zur unerträglichen Qual. Aber wir fahren oder fliegen weiterhin in den Süden, um endlich Sonne und Wärme zu tanken, und um uns dort zu erholen. Weil wir es immer so gemacht haben. In zehn Jahren? Es ist doch jetzt fast schon so, und ist das nicht einfach nur mehr absurd?



Dr. Bernd Sommer, 8044 Graz