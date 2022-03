Abwägung, welche Technologie für die Umwelt günstiger ist

Zu "Wasserstofftanks sollen bald in Serie gehen" (SN-Lokalteil vom 12. 3. 2022):

Das ist eine gute Sache, die Weiterentwicklung der Verwendung von Wasserstoff. Im Gegensatz zu manchen Zweiflern. Dabei werden bei der Diskussion um Wasserstoff regelmäßig Äpfel mit Birnen verwechselt.

Wasserstoff ist in erster Linie als ein Energiespeicher, von dem bei Bedarf Energie abgezogen wird, und weniger als ein Energieproduzent zu sehen. Wie Speicherseen, die übrigens auch (überschüssigen) Strom zum Speichervorgang brauchen. Auch Benzin und Diesel muss erst aus Öl hergestellt werden, um als Speicherform bei Bedarf (ineffizient) zur Energiegewinnung verbrannt zu werden.

Ich gliedere in drei Bereiche:

o Primäre Energiegewinnung durch vorhandene Energiequellen, wie Photovoltaik, Windkraft, Gezeiten, Wasserkraft, Erdwärme. Das ist die direkte und ideale Form.

o Energiegewinnung durch Nutzung von Rohstoffen durch direkte Verbrennung, wie Öl, Gas, Kohle, Kernkraft, Biomasse, Abfall . . . Das ist weniger ideal.

o Energiespeicher, wie Akkus, Batterien, Wasser von Pumpkraftwerken, Wasserstoff, fossile Kraftstoffe . . . Die braucht man einfach, um Energie bei Bedarf abrufen zu können.

Es gilt die jeweiligen Salden abzuwägen. Benzin und Diesel erzeugen bei der Verbrennung vor allem viel Wärme und wenig Energie und haben einen großen CO²-Ausstoß. Das ist schlecht für die Umwelt. Wasserstoff braucht bei der Gewinnung und Erzeugung viel Strom. Akkus und Batterien brauchen viele Rohstoffe, die teilweise durch fragwürdige Methoden gewonnen werden. Die Energiespeicher werden benötigt, um Energie dann abrufen zu können, wenn Energie benötigt wird, u. a. bei Fahrten mit Lkw, Bussen und auch Zügen, wo es keine Elektrifizierung gibt.

Es gilt abzuwägen, welche Technologie für die Umwelt günstiger ist. Und es ist daran zu arbeiten, die Techniken zu verbessern. Beispielsweise sehe ich bei Windkraft, Erdwärme und Wasserstoff viel Potential. Also nicht am Wasserstoff als Energiespeicher zweifeln, sondern an der Verbesserung dieser Technologie wirken. Die meisten Rohstoffe sind "endlich" und nicht endlos und da hat Wasserstoff einen weiten Horizont.

Auch nicht nur auf "grünen" Wasserstoff fokussieren. Ob man Erdgas verbrennt oder Wasserstoff daraus herstellt, sind zwei unterschiedliche Zwecke. Jedenfalls eher Wasserstoff nutzen statt Flüssiggas, das ist für die Umwelt durch Fracking und lange Transportwege extrem schädlich.

Ebenfalls ist Sicherheit ein Faktor. Wenn ein Elektrofahrzeug brennt, dann ist es wahrlich nicht lustig. In Garagen sollten solche Fahrzeuge verboten sein, solange es da keine diesbezüglichen Verbesserungen gibt.

Unsere primäre Energiequelle ist einzig die Sonne. Daraus entstehen weitere Energiequellen wie Windkraft, Wasserkraft, Gezeiten, Erdwärme. Alles andere sind Speicherformen, die bei Bedarf "verbrannt" oder zur Energiegewinnung bei Bedarf verwendet werden. Dazu zählen Kohle, Erdöl, Erdgas, Biomasse, Kernbrennstoffe, Batterien, Akkus, Pumpkraftwerke und Wasserstoff. Großteils sind diese Speicherungsformen endlich und nicht endlos. Wasserstoff hat diesbezüglich den weitestgehenden Horizont. Es ist abzuwägen, welche Arten von Energiespeicher und deren Anwendung den meisten Sinn ergeben und den wenigsten Schaden anrichten.



Peter Jürß, 1160 Wien