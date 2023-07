Abwehrschild für Raketen

Die Art der Kriegsführung hat sich in den letzten Jahrzehnten grundsätzlich verändert. Immer mehr Maschinen kämpfen gegeneinander. Und die Betreiber dieser Maschinen befinden sich immer weniger in den Maschinen, sondern sitzen weit weg vom gefährlichen Terrain in einer Schaltzentrale wie in einem absurden Computerspiel. Die Maschinen werden immer raffinierter in der Möglichkeit des Tötens. Die meisten Menschen aber wollen eigentlich gar nicht den Krieg. Doch die Propaganda von Feind und angeblichen Freund halten dieses unsinnige tödliche Spiel am Leben. Wollen wir wirklich diesen Kampf der Maschinen gutheißen und die Rüstungsspirale unterstützen? Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit sich gegen die Machtgier und Aggression Einzelner und ihrer Geheimdienste zu wehren, in einer Zeit der gewaltfreien Kommunikation, der Mediation und Völkerverständnis? Überhaupt keine andere Möglichkeiten zu sehen, ja sie gar nicht denken zu dürfen, wäre ein sehr trauriges Ergebnis und eine Bankrotterklärung gegenüber der gern zitierten Menschlichkeit und würde der Seelenhaltung des tiefsten Mittelalter entsprechen, auch wenn man sich noch so fortschrittlich wähnt, jetzt aber gefangen in einem Kampf der Maschinen.





Dr. Herbert Hopferwieser, 5300 Hallwang