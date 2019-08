Abzockfalle an der Alpenstraße

Als Auslandsösterreicher und jahrzehntelanger Besucher der Salzburger Festspiele habe ich mich über eine Organstrafverfügung der Stadt Salzburg in der Nebenstraße beim Mediamarkt in der Höhe von 25 Euro wegen fehlender Parkuhr sehr gewundert. Es gibt keine Markierung für diese nach Auskunft der Stadt Salzburg erst seit Anfang Juli 2019 bestehende Kurzparkzone. Diese neue Regelung kennen wohl nur Insider, für Gäste sind diese weder erkenn- noch nachvollziehbar. Für mich drängt sich der Eindruck einer städtischen Abzocke auf. Schade, dass die sonst so liebenswerte Stadt Salzburg zu solchen unfairen Methoden durch übereifrige Beamte greift.



Prof. Ing. Karl Malik, D-69151 Neckargemünd