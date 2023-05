Achtsam mit der Arzt-Patienten-Beziehung umgehen

Die Diskussion um Wahlärzte wird seit Jahren und mit guten Gründen geführt. Ärztliche Behandlung ist nämlich nicht nur eine Leistung, sondern es geht um das Wohlergehen der Patienten und um das Thema Heilung, Genesung. In dieser Interaktion zwischen Patient und Arzt ist für Störungsfreiheit und möglichst wenig Einmischung durch Wirtschaft, Gesundheitsindustrie und Versicherungen zu achten. Doch in Zeiten der Digitalisierung und Kontrolle zum Beispiel durch künstliche Intelligenz werden Patientin und Ärztin durchleuchtet und zum Spielball von Interessensgruppen. Aus ist es dann plötzlich mit ethischen Bedenken und der viel zitierte Datenschutz wird organisiert missbraucht. Verteilungsgerechtigkeit erlaubt dann jegliche Einmischung in notwendige Behandlungskonzepte von oben. Ethische Bedenken sind dann unbedeutend und jene Produkte, die eine stärkere Lobby haben, setzten sich durch.

Patienten und Ärzte sind dabei offensichtlich im Nachteil.

Wer gute medizinische Betreuung will, wird achtsam und vorsichtig mit der Arzt-Patienten-Beziehung umgehen müssen. Das Wissen um die Aufrichtigkeit und Seriosität der Beziehung von Patientin zu Ärztin und umgekehrt wird Grundlage einer erfolgreichen Gesundheitspolitik in Österreich bleiben.





Dr. Martin Pinsger MSc, Schmerzkompetenzzentrum, 2540 Bad Vöslau