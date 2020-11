Achtsame Menschen sind gefragt

Seit Beginn dieses Jahres kämpfen wir gegen das Corona-Virus. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wann der nächste lockdown kommt. Die vielen Experten und Forscher arbeiten wahrscheinlich Tag und Nacht an einer für alle erträglichen Lösung. Dieser zweite harte Lockdown unterscheidet sich aber vom ersten ganz massiv. Im Frühling war dieses Virus neu für uns alle. Daher haben sich die Menschen leichter an die Regeln gehalten und es wurde auch eine gewisse Angst vor der Krankheit verbreitet. Nach diesem Sommer, in dem fast alle getan haben, als ob dieses Virus ausgestorben wäre, kam die zweite und nicht weniger massive Welle.

Ich hoffe sehr, dass die Maßnahmen greifen. Ich wünsche mir aber, dass endlich die wirklichen mentalen Verursacher dieser massenweisen Verbreitung genannt werden, die da sind - Egoismus, Gier, Wurschtigkeit, Dummheit, fehlender Hausverstand. Und, dass nicht nur beim kleinen Bürger, sondern vor allem bei den Beherrschern unseres Alltags, die da predigen ohne Rücksicht auf Verluste:

"Kauft, kauft, kauft

Ich zuerst

Hinter mir die Sintflut

Höher. Weiter. Schneller"

Wenn wir alle gemeinsam einen Schritt zurücktreten und das genießen, was wir dann trotzdem immer noch haben, ist sicher ein erster Punkt gesetzt, dieses Virus zu besiegen.

Gudrun Obitzhofer

6020 Innsbruck





Quelle: SN