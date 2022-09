Achtung, Rechtspopulismus!

"Austritt aus der EU, Rücknahme der Sanktionen - dann wird alles besser!

Die Teuerung wird zurückgehen, das russische Gas wird wieder fließen, den Klimaschutz bestimmen dann wir, weil er weltweit ohnehin keine Auswirkung hat, und die Gesetzesinitiativen gehen nicht mehr von Brüssel, sondern von unserer eigenen, von den Österreicherinnen und Österreichern gewählten Volksvertretung aus".

Das sind die stereotypen Botschaften rechtspopulistischer Parteien und deren Vorfeldorganisationen, die von einem erheblichen Teil der Bevölkerung geglaubt werden und große Zustimmung erfahren, weil sie schlüssig sind, weil sie in kurzen Sätzen artikuliert sind und weil sie auch der Bürger auf der Straße verstehen und nachvollziehen kann.

"Was gehen uns die Probleme der Welt an? Wir sind neutral und haben weder mit dem Angriffskrieg Russlands etwas zu tun, noch sind wir für den CO2-Ausstoß diktatorisch geführter Aufsteigerstaaten verantwortlich!"

Diese Sichtweise ist jedoch in mehrfacher Hinsicht brandgefährlich:

1. Die Behauptungen sind trotz Schlüssigkeit schlichtweg unwahr.

2. Sie führen zur Verdummung, weil sie nicht weitergedacht werden und die Konsequenzen verschweigen.

3. Sie stellen die oft schwerfällig ablaufenden Prozesse der Demokratie in Frage.

4. Sie stellen auch mühsam erworbene Werte der Aufklärung in Frage, wie Toleranz, Völkerverständigung, Gewaltenteilung.

Dennoch ist nicht alles was aus der rechtspopulistischen Ecke kommt, rundweg als Schwachsinn abzutun, denn:

Die EU ist verbesserungswürdig und muss als friedensicherndes Instrumentarium strukturell gestärkt werden; die Sanktionen und Waffenlieferungen in die Ukraine können nicht alles sein, sie müssen durch konstruktive, nichtmilitärische Maßnahmen (Gespräche, Konzepte, Aussöhnungsprogramme, Wiederaufbauprogramme) ergänzt werden; die getroffenen Maßnahmen gegen den Klimawandel sind unzureichend - auch in dieser Frage ist Bewusstheit durch Dialog zu schaffen. Institutionen, die es dafür gibt, sind ausreichend vorhanden, werden aber zu wenig genutzt.



