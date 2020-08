Achtung vor Ping Calls

Beim Kontrollieren der letzten Telefonrechnung erlebte ich eine böse Überraschung, denn sie war um 70 Euro erhöht. Also rief ich bei Magenta an. Ein sehr freundlicher Techniker teilte mir einen Tag später mit, dass ich ein Ping Call geführt habe. Sie wissen nicht, was ein Ping Call ist? Ich wusste es bis vor kurzem auch nicht. Ich wurde vor einem Monat von der Telefonnummer 21626085754 angerufen. Es läutete nur einmal und ich habe dummerweise das Gespräch angenommen, aber es meldete sich niemand. Ich forschte im Internet nach und stellte fest, dass Ping Calls vor allem von folgenden Ländern kommen:

222 - Mauretanien, 216 - Tunesien, 680 - Republik Palau, 257 - Burundi. Nur das unbedachte Annehmen des Gesprächs kostete Euro 70 Euro. Magenta war dankenswerterweise sehr kooperativ und erklärte sich im Kulanzwege bereit, diesen Betrag in eine Gutschrift umzuwandeln. Also liebe Leserinnen, lieber Leser, seien Sie vorsichtig und heben Sie bei den angeführten Nummern keinesfalls ab bzw. sperren Sie die Nummer sofort..



Georg Nigl, 5222 Munderfing