"Active school" in Filzmoos

Nachdem sich das Schuljahr langsam dem Ende zuneigt, haben wir dieses in unserer Klasse Revue passieren lassen. Dabei sind uns die Skitage vom 13. und 14. März in Filzmoos als besonders positiv und erlebnisreich in Erinnerung geblieben, weshalb wir uns auf diesem Weg bei dem Team von "active school" für die hervorragende Organisation dieser Veranstaltung ganz herzlich bedanken möchten.

Ein perfekt organisierter Transport von uns Schülerinnen und Schülern, die Ausgabe der Skiausstattung und die hervorragende Verpflegung vor Ort führten zu einem reibungslosen Ablauf und einem unvergesslichen Erlebnis.

Weiters gilt unser Dank den Filzmooser Bergbahnen sowie der Filzmooser Skischule. Nach einem ausgesprochen freundlichen Empfang machte das Skifahren mit den geduldigen und professionellen Skilehrerinnen und Skilehrern richtig Spaß. Viele Anfängerinnen und Anfänger aus unserer Klasse waren am Ende in der Lage, einen kleinen Hang mit Freude hinunterzufahren. Auf der anderen Seite konnten die Profis unter uns ihr Können nochmals verbessern.

Diese zwei Skitage waren nicht nur eine willkommene Abwechslung zu den herkömmlichen Schultagen, sie haben vor allem unsere Klassengemeinschaft wieder enorm gestärkt.

Daher möchten wir an dieser Stelle an alle zuständigen Personen appellieren, dass derartige Schulveranstaltungen, welche eine wirkliche Bereicherung für uns Jugendliche sind, auch in Zukunft möglichst vielen Schulklassen ermöglicht werden.





3B Klasse der Praxismittelschule Herrnau, (Kontakt: Rosemarie Schulz), 5020 Salzburg