Adelsprädikate doch erlaubt?

Durch das Adelsaufhebungsgesetz aus dem Jahr 1919 wurden die Adelsprädikate - zum Beispiel das "von" - verboten, was jetzt durch ein Erkenntnis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte teilweise aufgehoben wurde.

Die Neos-Abgeordnete Dr. Martina von Künsberg Sarre hat diesen Prozess

angestoßen, wobei ihr eben Recht gegeben wurde.

In Deutschland ist die Situation ähnlich, aber dort sind Prädikat und Titel Bestand-

teil des Namens und daher dürfen sie geführt werden, was in Österreich - bis zu diesem Urteil - nicht so war. Hierzulande ist der akademische Titel Bestandteil des Namens, was in Deutschland wiederum nicht der Fall ist.

Nach mehr als hundert Jahren des Verbotes könnte jetzt das Gebot kommen,

nämlich, dass das "von und zu" wieder gebräuchlich wird, aber nicht wie bei der

oben erwähnten Dame, deren Vorfahren das "von" nur erfunden haben.







Josef Blank, 5061 Elsbethen