Adnet - einst ein beschauliches Dorf

Zum Musikvideo "A Dorf muss schiach werden" mache ich mir gleich meine Gedanken über unser einst so beschauliches Bauerndorf Adnet.

In meiner Kindheit gab es noch einen wunderschönen Park mit vielen Sitzbänken, einem Brunnen sowie vielen Sträuchern, dieser wurde leider von der Gemeinde veräußert und verbaut. Meine Oma nützte mit mir sehr oft diese wunderbare Gelegenheit zum Entspannen, an diese Zeit denke ich gerne zurück. Übrigens, dieses Naturjuwel wurde von der Gemeinde nie ersetzt.

Auch zum Leidwesen unseres Dorfcharakters wurde ein schönes, altes Bauernhaus bedenkenlos abgerissen, einst schmückte es die Tourismusbroschüre von Adnet.

Vermehrt werden jetzt Straßen mitten durch die Felder gebaut, auch uralte Naturhecken, welche einst unseren Vorfahren als Grundstücksgrenze dienten, wurden einfach ausgerissen, ohne an die darin lebenden Tiere zu denken. Ich habe mich sogar bei der Naturschutzbehörde Hallein darüber beschwert, doch dieser Herr meinte nur gelassen, er könne nicht sagen, ob es ein Verfahren gegeben hätte.

Als Krönung ziert noch die 380-kV-Leitung den gesamten Bergrücken, oh wie schön!

In meiner Kindheit gab es noch vier persönlich geführte Lebensmittelgeschäfte, einen Metzger, einen Schuster, einen Schmied und einen Schneider. Nächstes Jahr schließt zur Draufgabe die Bank, einst wurde dieses architektonisch geschmackvolle Haus von der Gemeinde an die Bank verkauft.

Mich stört auch, dass die Gemeinde bei den Schulcontainern einen riesigen Parkplatz im Grünland mit Asphalt versiegelte. Aber der allergrößte Wahnsinn wäre die von der Mehrheit der Gemeinde gewollte Umwandlung vom Bauerndorf zum Industriedorf.

Ich habe unserem Bürgermeister Auer die Frage gestellt, ob ihm sein Herz wegen der riesigen Bodenversiegelung nicht schmerze. Die Antwort lautete: "Ach wegen die paar Frösche da draußen!" Mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet, wo er sich doch unlängst mit Frau Landesrätin Daniela Gutschi stolz im Adneter Moos in den Zeitungen präsentierte.

Oft stelle ich mir die Frage: Was tragen eigentlich die vielen Gemeindevertreter für den Erhalt unseres einst so schönen Dorfes bei?

Waltraud Rehrl, 5421 Adnet