Adnet ordnet die Lebensqualität einem Großkonzern unter

Der Wandertipp in den SN vom 24. 3. führt durch das Adneter Moor entlang des Almbachs und über die Adnetfelder retour.

Derselbe Wanderweg ab 2025: Ab Verlassen des Almbachs wird es grimmig: Der Verkehr auf der Landesstraße (vor dem Herr Heugl schon jetzt "Erlösung" auf dem Plateau der Adnetfelder verspricht) erhöht sich um rund 100 Lkw-Fahrten pro Tag, um das dort erbaute Werk III des Sonnenschutzherstellers Schlotterer zu erreichen. Es muss ordentlich Gas gegeben werden den Berg hinauf, mit zischenden Luftdruckbremsen geht es nach dem Entladen den Berg wieder hinunter. Lärm und Abgase für alle Anrainer - sowohl oben als auch unten. Der Wanderweg wird verlegt und führt dann neben einem über 20 Meter hohen Betriebsgebäude vorbei, mit riesigen Parkflächen für die Lkw und 13 Rampen zum Be- und Entladen derselben. Das dort ansässige Rudel Rehe sowie Kleintiere wird niemand mehr zu Gesicht bekommen, sie sollen ja erfolgreich "abgesiedelt" werden. 5,6 ha bester Ackerboden, römische Quadrafluren - alles nichts wert. Klimawandel, Wasserknappheit, Starkregenereignisse überall - nur nicht in Adnet. Dort kann es sich die Gemeindevertretung leisten, sich darüber hinwegzusetzen - wofür eigentlich? Die Kommunalsteuer zugunsten der Gemeinde kann es ja nicht sein, bei einem weitgehend automatisierten Betrieb, der nur mehr wenige Beschäftigte haben wird. Der Gewinnmaximierung eines Großkonzerns - und ein solcher ist die IF Holding - wird die Lebensqualität eines ganzen Dorfs untergeordnet. Dank einer absoluten Mehrheit im Gemeinderat und eines Bürgermeisters, der dem Begriff "Bürger" in seinem Titel keine Bedeutung beimisst.



Barbara Ortner, 5421 Adnet