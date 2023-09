Adnetfelder - Vorschlag an den Bildungsminister

Wenn Eigentümer ihre Felder nicht mehr selbst bewirtschaften wollen, hätte ich einen guten Vorschlag an unsere Regierung. Unser Herr Bildungsminister Martin Polaschek und unsere in Salzburg zuständige Landesrätin für Bildung, Daniela Gutschi, könnten sich für das Unterrichtsfach "Wie baue ich gesunde Lebensmittel an" einsetzen. Kinder bekämen ein besseres Wissen sowie Gespür für eine gesunde Ernährung und gleichzeitig hätten sie mehr Bewegung in der frischen Luft.

Bei uns in Adnet stünden unweit der Schule diese wunderbaren fruchtbaren Felder zur Auswahl, bevor sie vom Sonnenschutzhersteller Schlotterer für riesige Lkw- und Pkw-Parkplätze und ein riesiges Hochregallager versiegelt würden.

Ich wünsche allen, die sich für unseren schönen Planeten Erde einsetzen, das Allerbeste, viel Mut, Kraft und Ausdauer. Die Untätigkeit der Verantwortlichen ist einfach verantwortungslos gegenüber der ganzen Menschheit. Wir alle leben von und mit der Natur.

Waltraud Rehrl, 5421 Adnet