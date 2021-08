Adolf Gründl ist ein gebrochener Mann

Im Zuge der Auflassung der Eisenbahnkreuzung Golling-Wasserfallstraße ist gemäß Bescheid des BMVIT vom 29. 3. 2019 als oberste Eisenbahnbehörde die Einlösung der Liegenschaft Gründl notwendig. Die ÖBB boten für die Einlösung des Hauses mit zwei Wohnungen (rund 140 Quadratmeter Wohnfläche sowie 500 Quadratmeter Grund) 345.000 Euro - eine Summe, mit der nie und nimmer ein adäquater Ersatz geschaffen werden konnte. Daher hat Herr Gründl gegen diesen Bescheid fristgerecht Beschwerde erhoben.

Die ÖBB haben daraufhin im August 2019 einen Vorschlag unterbreitet, das Objekt Tannenweg 114 in der Gollinger Salzachsiedlung, das in der Größe in etwa dem Haus Gründls entspricht, zu erwerben und nach den Wünschen Herrn Gründls zu adaptieren.

Die Höhe der Sanierungsarbeiten ist mit Euro 300.000 gedeckelt. Die Beschwerde gegen den Bescheid des BMVIT wird zurückgezogen. Es wird ein Räumungsvergleich geschlossen. Die ÖBB verlangten vor den ersten Planungsschritten das Zurückziehen der Bescheidbeschwerde. Herr Gründl wollte zuerst die Planung sehen. Die ÖBB zeigten sich dabei wenig kooperativ - keine Rücknahme der Beschwerde, kein Interesse an der Planung. Als Zeichen des guten Willens wurde am 10. 2. 2020 die Beschwerde gegen den Bescheid des BMVIT von Herrn Gründl im Vertrauen auf den Vertrag zurückgezogen.

Nur sechs Wochen später kündigten die ÖBB am 23. 3. 2020 völlig überraschend den Vertrag, in dem sie Herrn Gründl sein Mitgestaltungsrecht entzogen. Weder konnte Herr Gründl noch wollte er dieser Forderung nachkommen.

Zu diesem Zeitpunkt gab es immer noch nur das völlig unzureichende Vorprojekt. Die ÖBB begründeten diesen Schritt damit, dass Herr Gründl den Räumungsvergleich noch nicht unterzeichnet habe. Wie sollte er dies tun, wenn noch nicht einmal die Planung für das Ersatzhaus vorlag?

In Österreich ist es offensichtlich möglich, dass jemand um sein Grundstück und sein Haus mit zwei Wohnungen kommt, ohne dafür einen Euro zu sehen. Gnädigerweise lassen die ÖBB Herrn Gründl und seine Schwester in einem ihrer Objekte bis an deren Lebensende wohnen, sein Eigentum wird ihm ersatzlos genommen. Die Entschädigungssumme geht dann an die Erben.

Nach diesem Vertragsbruch haben die ÖBB bereits Anfang Mai die Enteignungsverhandlung beantragt.

Diese ist mittlerweile zu Ungunsten von Herrn Gründl abgeschlossen, er und seine Schwester müssen aus dem Haus heraus. Herr Gründl lebt mitten in einer Baustelle, ist geistig und körperlich bei dem Thema Enteignung überfordert und ein gebrochener Mann.

Dipl.-Ing. Alfred Denk, 5440 Golling