Advent: Das Fest des Lichtes in der Dunkelheit

Anmerkungen zu den "Guten Gedanken" von Andreas Koller (29. November), der sich so über die allgegenwärtige Beleuchtung im Advent freut und zugleich Weihnachten als Fest des Lichtes erwähnt. Um so ein Fest des Lichtes zu feiern, bedarf es wohl vorher der Dunkelheit: des Advents. Jedoch: nach fünf Wochen totaler Beleuchtung sind wir schon so verblendet, dass das eigentliche Fest des Lichtes nicht mehr in seiner ursprünglichen Bedeutung wahrgenommen werden kann. Absurderweise sogar in Zeiten wie diesen, wo wir alle angehalten sind, Strom zu sparen. Ist aber egal. Auch der Christkindlmarktbetreiber gaukelt uns vor, heuer Strom einzusparen (Beleuchtungsstopp 22:00 Uhr). Dafür wird der Markt aber bis 1. Jänner verlängert ... Es ist klar, dass die Gier des Mammon natürlich alles überdeckt. Also steht dazu, und Schluss mit der Heuchelei.





Rotraud Zach, 5020 Salzburg