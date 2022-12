Adventsingen im Hustenmeer

Mit großer Vorfreude nahmen wir am Freitag, 9. 12. 2022, am Adventsingen im Großen Festspielhaus in Salzburg teil. Nach Beginn der Veranstaltung konnte man in diesem ausverkauften Haus ein deutliches Husten vernehmen. Ein lautes, verschleimtes, gereiztes Husten vieler, sehr vieler offensichtlich erkrankter Menschen. Egal ob Grippe, respiratorische Infektion oder Corona. "Eigenverantwortung" oder "Mitverantwortung" ist für mich das Unwort der letzten Jahre.

Die musikalischen und schauspielerischen Darbietungen wurden beträchtlich gestört. Die Hustenden trugen keine Masken, wir ob der Keucherei schon! Die Hauptrolle "Maria" war schon erkrankt, warum wohl, es ist traurig und zum Fremdschämen. Liebe erkrankte Mitbürger, bitte bleiben Sie zu Hause und werden Sie in Ruhe gesund, Danke!



Fritz Helminger, 5026 Salzburg