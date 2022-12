Adventwunder - Geldtasche gefunden

Es klingt ja ganz banal: "Geldtasche verloren und wiedergefunden".

Aber eben nicht wiedergefunden, sondern wiederbekommen, von einem ehrlichen Finder, der die Mühe nicht gescheut hat, die Geldtasche mit all ihrem kostbaren Inhalt auf das Fundamt zu tragen und somit viel Kummer und Mühsal zu ersparen ... und all die Verzweiflung auszulöschen.

Viele kennen wahrscheinlich die Schreckminute, wenn sich die Geldtasche nicht - wie üblich - griffbereit in der Tasche befindet. Sofort wird in der Umgebung hektisch gesucht oder nachgedacht, wo man sie zuletzt in der Hand hatte. In meinem Fall hatte ich sie tatsächlich beim Aussteigen aus dem Auto eines hilfsbereiten Nachbarn ausgestreut. Ich hatte die Geldtasche zuletzt bewusst in der Hand, um im Bus mein Klimaticket vorweisen zu können, aber eben dieser Nachbar las mich auf für eine Fahrt in die Stadt. Eine letzte Hoffnung war noch, dass die Geldtasche im Auto beim Beifahrersitz liegen könnte. Doch leider ergab die Nachschau ein negatives Ergebnis und jetzt erst machte sich Verzweiflung breit, eingedenk der vielen wichtigen Karten, die sich in der Börse befanden: Bankomatkarte, E-Card, Klimaticket, Metrokarte und Führerschein und noch einiges mehr. Ich hätte weinen können!

Mein Mann war natürlich "not amused" über das Missgeschick, aber er behielt kühlen Kopf und ließ die Bankomatkarte gleich einmal per Notruf sperren und ich sollte mich erst mal beruhigen, er würde mir beistehen. Aber ich gab jegliche Hoffnung auf und war am Boden zerstört. Jeglicher Trost einer Relativierung, dass man alles wiederbekommen könnte und es kein "Haxlbruch" sei, drang nicht mehr in mein Bewusstsein. - Ich war total fertig, traurig und depressiv.

Es begannen am nächsten Tag die üblichen Erkundigungen per Telefon, und wir erfuhren zum Beispiel, dass man für die Neuausstellung des Klimatickets eine polizeiliche Verlustanzeige abgeben müsse. Mein Mann ist Optimist und so fragte er auch beim Fundbüro in Mirabell an - und o Wunder - es ist eine Geldtasche noch am selben Nachmittag abgegeben worden und sie befindet sich auf dem Postweg zu meinem Heimatort, weil die Daten aus den Karten ermittelt werden konnten.

Welch Jubel, welch Freude überwältigte mich. Den Finder durfte das Fundamt wegen des Datenschutzes leider nicht nennen. Es soll ein älterer Herr Jg. 1954 gewesen sein, der sich über einen Finderlohn natürlich freuen würde, und so habe ich beschlossen, den Finderlohn zu hinterlegen und so dem ehrlichen Finder meine übergroße Dankbarkeit zu erweisen, weil mit diesem Erlebnis auch der Glaube an das Gute im Menschen wieder bestärkt wurde.



Mag. Irene Schweiger, 5084 Großgmain