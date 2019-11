Ähnlich wie das Abtauen eines Gefrierschrankes

Zur Filmdoku ORF2, Sonntag 23:13: Before the Flood - Leonardo DiCaprios Kampf gegen den Klimawandel:

Eigentlich sollte so eine Bewusstsein bildende Sendung nicht erst so spät abends ausgestrahlt werden, in der die Problematik durch den anthropogen verursachten Klimawandel, sehr eindrucksvoll vor Augen geführt wurde.

Die Geschwindigkeit, mit der die Eisflächen auf unserer Erde abschmelzen, übertreffen die Prognosen, die vor ein paar Jahren vorhergesagt wurden bei weitem.

Beim Abtauen eines Gefrierschrankes ist es ähnlich: Man zieht den Stecker, öffnet die Türe des Eisschrankes und wartet. Lange geschieht nichts, aber plötzlich beginnt es zu rumpeln - genau in dieser Zeit sind wir jetzt.

Das Bewusstsein, das jeder - wenn auch nur zu einem kleinen Teil - Verantwortung trägt für unseren Planeten, muss viel mehr in unser tägliches Tun und Handeln einfließen.

Man ist leicht versucht zu sagen: Worauf soll ich denn noch alles denken, auf mich alleine kommt es doch nicht an! Genau das ist der springende Punkt. Der Wohlstand in dem wir leben, die Bequemlichkeit, die daraus entstanden ist, lähmen uns in unserem Denken.

Wir sitzen alle in demselben Boot und es gibt kein anderes!

Vieles könnte durch ökologisches Konsumverhalten zum Besseren verändern werden - Was nicht gekauft wird, wird nicht produziert!

Viel Zeit wirklich zu handeln, bleibt nicht mehr. Die Politik wird sich erst ändern, wenn sie merkt, dass sich bei uns etwas ändert.





Harald Eidinger, 4802 Ebensee