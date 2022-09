Eigentlich unbegreiflich - im Jahr 2022 müssen in einem Altenheim Menschen Hunger und Schmerzen ertragen. Laut Berichten über einen längeren Zeitraum. Dann die mehr als hilflosen Erklärungen zuständiger Politiker in den Medien. Zu wenig Personal etc., dafür gibt es keine Entschuldigung!

Sind uns unsere älteren Mitmenschen nicht mehr wert! Man bekommt es mit der Angst zu tun. Schließlich könnte es sein, dass man auch einmal in einer dieser Einrichtungen leben zu muss. Älter werden ist nichts für Feiglinge.



Elisabeth Schnöll, 5082 Grödig