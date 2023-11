Ämterkumulierung kontra Einsatz für Umweltschutz

"Salzburger Nahrichten" vom 4. 11. 2023 - ein Umwelthorror:

VW bringt den "stärksten Serien-Volkswagen aller Zeiten", 462 PS (davon 340 PS Benziner).

BMW bringt ein "für unsere Straßen schlichtweg zu großes" Modell , 653 PS (davon 489 PS Benzin).

LH-Stv. Schnöll: "Inlandsflüge müssen wieder aufgenommen werden."

Gezielter kann man die Umwelt nicht zerstören - bravo.

Wie wäre es:

a) Endlich einmal die Möglichkeit zu schaffen, dass Flugreisende ihr Gepäck bereits am Salzburger Hauptbahnhof einchecken könnten (derzeit unmöglich, ein gravierender Nachteil der ÖBB-Nutzung).

b) Die einwandfreie funktionierende Verkehrszeichenerkennung zu nutzen, um die Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch zu begrenzen.

c) Endlich "Umweltschutz" nicht nur zum Stimmenfang oder als Worthülse zu nutzen.

d) Etc.

Aber was erwartet man, wenn ein Landeshauptmann (selbst wenn nur Stellvertreter) für nachhaltigen Umweltschutz sorgen sollte, nein müsste (zum Wohle unserer Kinder und Enkel), sich gleichzeitig aber darum bemühen muss (als Chef des Flughafenaufsichtsrats), den Umsatz des Flughafens zu maximieren und ihm damit die klimatische Zukunft unseres Landes gänzlich gleichgültig sein muss. Eine (typisch österreichische) Ämterkumulierung, die eine Erfüllung der widersprüchlichen Aufgaben à priori unmöglich macht.

Die Vorbildwirkung von Politik und Wirtschaft bleibt wieder einmal auf der Strecke!

Dipl.-Ing. Peter Weissengruber, 5161 Elixhausen