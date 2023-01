Ändert die Panzer-Lieferung etwas?

Nun ist sie also genehmigt, die Leopard-Lieferung in die Ukraine. Höchste Zeit also, sich mit aktuellen Fragen des von Putin angezettelten Krieges zu beschäftigen. So war in letzter Zeit nichts darüber zu hören, ob sich denn nun die Lage derart ändern würde, dass man einen Sieg der Ukraine erwarten könne? Und ganz wichtig: Was passiert wenn nicht?

Die nächste Sorge: Was macht "der Westen", wenn demnächst ein kleineres Land überfallen wird, von wem auch immer? Weder Georgien, noch Taiwan (als X-beliebige Beispiele) werden auch mit noch so vielen Nato-Waffen einem Aggressor widerstehen können.

Die Beantwortung dieser Fragen sollten wir dringend einfordern.



Reinhard Kaske, 1130 Wien