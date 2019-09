Ära Thielemann ist beendet

Nun ist es also Gewissheit, Christian Thielemann und die Staatskapelle Dresden, Richard Wagners "Wunderharfe", werden aus Salzburg entfernt. Salzburg kann es sich anscheinend leisten, einen der weltweit gefragtesten Dirigenten und ein Spitzenorchester einfach "hinauszuschmeißen". Ob so viel provinzieller Überheblichkeit ist man wirklich sprachlos.

Ein "jährlich wechselndes, buntes Programm" soll an Stelle des bisher auf eine treu wiederkehrende Zielgruppe zugeschnittenen Programms treten. Wie man damit ein Stammpublikum an Salzburg binden will, wird die neue Festspielleitung sich wohl überlegt haben; Salzburg-Flair, österliche Palmbuschen und Original-Mozartkugeln sind zwar sehr verlockend, doch das alleine wird sicher nicht ausreichen.

Salzburg zehrt noch immer vom "Mythos Karajan", dass man einen seiner "legitimen Erben" so schäbig verabschiedet, verwundert doch sehr.



DI Thomas Gasser, 6020 Innsbruck