Ärger mit der Vorteilscard

"Då is nit drin, wås draufsteht", auf gut Deutsch: Sie hält nicht, was sie verspricht. Seit Jahren im Besitz einer solchen Vorteilscard, die, wie der Name schon sagt, Vorteile bringt bzw. bringen sollte. Dem ist leider ganz und gar nicht mehr so,

wie das?

Vor Jahresende werden die Vorteilscard-Besitzer mittels Schreiben der ÖBB verständigt und bei Einzahlung von

29 Euro wird diese um ein weiteres Jahr verlängert; das klappt. Nicht nur, dass die Karte ab kommendem Jahr erst ab dem 64. Lebensjahr möglich ist, versprochen werden u. a.:

50% Ermäßigung auf ÖBB-Standard-Einzeltickets am ÖBB- Ticketautomaten, online im ÖBB-Ticketshop oder über die ÖBB-App und 45% Ermäßigung auf ÖBB-Einzeltickets bei ÖBB- Ticketschaltern und beim ÖBB- Kundenservice.

Das wäre sehr schön, spielt sich aber in der Praxis nicht, wie ich vor Kurzem feststellen konnte. Bei einer Bus-/Bahnfahrt vom Oberpinzgau in unsere Landeshauptstadt Salzburg erhält man 20% Ermäßigung. Na ja, dachte ich, Verkehrsverbund - weil ich die Pinzgauer Lokalbahn und die ÖBB benutze. Ich wurde eines Besseren belehrt, denn auch bei einer reinen ÖBB-Strecke von Zell am See nach Salzburg sind ebenfalls nur 20% Vergünstigung möglich. Irgendwie bin ich in den letzten Tagen nun fieberhaft auf der Suche nach den versprochenen 50% bzw. 45% und irgendwie fühle ich mich stark verschaukelt. Auf Anfrage erhielt ich den Ratschlag, doch auf die Edelweiß-Card um

299 Euro umzusteigen. Diese ist zweifelsohne für Vielfahrer und Sofortsparer von Vorteil, für Gelegenheitsnutzer und Menschen mit magerer Pension jedoch zu kostspielig.

Übrigens, die ÖBB starten ab 2020 eine neue Aktion für Jugendliche. Jede/-r bekommt zu seinem/ihrem 18. Geburtstag eine Vorteilscard für ein Jahr geschenkt; grundsätzlich lobenswert, man will motivieren: "Die Jugend zum Umsteigen, die Senioren zum Aussteigen!"

Renate Ratzenböck

5723 Uttendorf

Quelle: SN