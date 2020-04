Ärzte verteidigen ihren Kollegen

Mit Bestürzung sehen wir in Ihrem Artikel "Anzeige gegen infizierten Arzt: Staatsanwaltschaft ermittelt", wie einer unserer Kollegen - nach Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte - öffentlich dargestellt wird!

Es ist absurd, wie ein Einzelner im Rahmen einer Pandemie, welche im Sinne des Wortes ja das ganze Volk betrifft, mittels haltloser Vorwürfe an den Pranger gestellt wird.

In Kenntnis der tatsächlichen Sachlage (es handelte sich weder um einen Skiurlaub in Ischgl, die Rückkehr erfolgte bereits deutlich vor der Erklärung zum Risikogebiet, noch war der Kollege im Dienst zu irgendeinem Zeitpunkt symptomatisch) sowie der Integrität und hohen Zuverlässigkeit unseres Kollegen treten wir diesem Vorgang geschlossen entgegen.

Wir haben uns aktuell mehr denn je mit all unserer Energie der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten zu widmen und sehen in derartigen Anschuldigungen eine unnötige Belastung für uns alle.

Dr. Florian Mitter, Dr. Bernhard Schnöll, Dr. Matthias Neuner,, im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen, Vertreter des Mittelbaus der Universitätsklinik für Anästhesiologie, perioperative Medizin und allgemeine Intensivmedizin, Uniklinikum Salzburg, Landeskrankenhaus