Ärztekammer diszipliniert?!

Zu Ihrem Artikel "Arzt will derzeit nicht gegen Corona impfen" vom 21. 1. 2021: Seltsame Ansichten in der Standesvertretung der sicherlich wichtigsten Berufsgruppe in dieser Coronapandemie: der Ärzte.

Ein erfolgreicher und erfahrener Allgemeinmediziner erlaubt sich, eine Meinung zu vertreten, die von jener der Ärztekammer abweicht, und wird sich dafür möglicherweise vor dem Disziplinarrat verantworten müssen. Geht's noch?

Für mich, der ich weder radikaler Impfgegner noch mit diesem Arzt bekannt bin, stellt sich die Frage, ob sich die Vertretung der ÄK mit dieser Vorgangsweise einen Gefallen tut. Schon werden Stimmen laut, dass die geplante Disziplinierungsmaßnahme gegen diesen Arzt der erfolgreichen und mächtigen Pharmaindustrie geschuldet sein könnte. Hoffentlich nicht!

Wäre schön, wenn die Ärztekammer als Standesvertretung der Ärzteschaft, deren Expertise wir dringend brauchen, in ihrem Demokratieverständnis im 21. Jahrhundert ankommt.



Eduard Mainoni, 5020 Salzburg