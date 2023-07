Ärztemangel und Apotheker

Leserbrief als Antwort auf den Beitrag "Ärztemangel in Österreich" vom 1. Juli 2023 und die darauf bezogenen Leserbriefe: Apotheker haben Pharmazie studiert, also die Herstellung und Entwicklung von Medikamenten sowie deren allgemeine Wirkung. Ärzte sind dazu ausgebildet, die Wirkung von Medikamenten auf jeden einzelnen Patienten einzuschätzen und sind daher als einzige Berufsgruppe zur Verschreibung von Medikamenten berechtigt. Was liegt also näher, dass (zudem industriell gefertigte und verpackte) Medikamente direkt von Ärzten abgegeben werden, anstatt dass Patienten nach dem Arztbesuch in eine öffentliche Apotheke geschickt werden müssen, wo nichts mehr produziert wird, sondern nur exakt das abgegeben werden darf, was der Arzt verschrieben hat? Die verpflichtende Abgabe von Medikamenten über öffentliche Apotheken ist antiquiert und sollte schnellstens einem allgemeinen Medikamentenabgaberecht für Ärzte weichen, wodurch sich zahlreiche Probleme im Gesundheitswesen - unter anderem der Ärztemangel - von alleine lösen würden.





Mag. Markus Lechner, 6911 Lochau