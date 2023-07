Ärztemangel und Hausapotheken

Zum Brief von Herrn Dr. Geppert:

Interessant mit welcher Selbstverständlichkeit die Ärzte Hausapotheken einfordern. Haben sie alle Pharmazie zusätzlich studiert?

Da könnten die Apotheker ja auch im Gegenschluss anbieten, die ärztliche Versorgung am Land zu übernehmen, wenn die Ärzte nicht mehr wollen.

Oder sollen sich die Apotheken darauf begnügen, unbezahlten Nacht- und Feiertagsdienst zu leisten oder dann zur Verfügung stehen, wenn der Herr Doktor drei Wochen auf Urlaub ist.

Auch die lästigen Rezepturen oder Sonderbestellungen werden gerne an die Apotheke abgeschoben.

Das Hausapothekensystem gibt es im restlichen Europa so nicht, dort ist auch das Verhältnis zwischen Apothekern und Ärzten wesentlich besser.

Die Trennung zwischen Verschreibung und Abgabe ist zurecht gemacht worden, um einen Interessenskonflikt zu vermeiden. Zusätzlich hat man für den Patienten so eine weitere Kontrolle und Fragemöglichkeit. Also das wird nicht die Lösung für den "Ärztemangel" sein, vielleicht sollte man die Verdienstansprüche ein bisschen herunterschrauben.







Mag. pharm. Wolfgang GrünwaldLandapotheker mit über 90 Bereitschaftsdiensten, 5340 St. Gilgen