Ärztliche Arbeit wird diskreditiert

Als ehemaliger langjähriger ärztlicher Mitarbeiter des Kardinal-Schwarzenberg-Klinikums - und damit auch Mitarbeiter des kürzlich gekündigten ärztlichen Direktors, Herrn Prof. Dr. Andreas Valentin, dem ich vor dem Hintergrund einer über fünfjährigen Zusammenarbeit größte Hochachtung entgegenbringe - ist es mir ein Anliegen, zu seiner Kündigung kurz Stellung zu nehmen.

Herrn Prof. Valentin wird Medienberichten zufolge vom Spitalsträger vorgeworfen, nicht strategisch bzw. wirtschaftlich denken zu können oder zu wollen. Nun kann gewiss von einem Arzt erwartet werden, wirtschaftliche Belange seiner Arbeit zu berücksichtigen, wenngleich dies aber keinesfalls zu seinen Hauptaufgaben gehört.

Gesetzt den Fall, es träfe zu, dass Prof. Valentin überhaupt nicht strategisch zu denken in der Lage wäre - selbst dann bleibt seine Kündigung in Ansehung seiner fachlichen und menschlichen Kompetenz, seines wissenschaftlichen Rufs, seiner Akzeptanz in der Kollegenschaft, seines Dienstalters und seiner Leistungen für das Haus und für die Region (gerade auch in Zeiten der Pandemie) skandalös.

Der fadenscheinige Kündigungsgrund legt nahe, dass ein völlig anderes Kalkül hinter seiner Entlassung vermutet werden muss, und es ist für mich unfassbar und beschämend, dass ausgezeichnete ärztliche Arbeit in dieser Weise diskreditiert wird.

Die Signalwirkung auf motivierte medizinische Leistungserbringer könnte schlechter nicht sein.

Den leider völlig hausgemachten Imageschaden für das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum hätte reiner Hausverstand aufseiten des Trägers abwenden können und sollen.

Prim. i. R. Dr. Michael Huemer, 5600 St. Johann/Pg.