Ich habe bisher Landeshauptmann Haslauer für einen überlegt agierenden Politiker gehalten - seine Äußerungen bezüglich der wissenschaftlichen Dokumentationen und Fakten zur Pandemie sind aber erschütternd, ver-rückt (in ihren Werten) und unverantwortlich in Bezug auf die soziale Verantwortung, vor allem als "Vater eines Bundeslandes"! An sich müsste er bei seiner Promotion den Eid zur Pflege der Wissenschaft abgelegt haben . . . - die "Ich-Welt" ist halt vorrangig, wie es scheint!



Dr. Michael Jahn, 1140 Wien