Afghanische Drogenbande: Welche Behörde schaut da zu?

Wie ist das möglich? Die Polizei verhaftet im Zuge ihrer Drogenermittlungen eine afghanische Tätergruppe, die dringend verdächtig ist, im Stadtgebiet regen Handel mit Heroin und Kokain betrieben zu haben (Bericht im SN-Lokalteil vom 25. Mai). Es wurde ein Afghane festgenommen, der schon mehrfach einschlägig vorbestraft ist. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde eine Tätergruppe von fünf weiteren Afghanen ausgeforscht, wobei vier einschlägig vorbestraft sind, einer bereits sieben Mal, ein weiterer fünf Mal.

Da anzunehmen ist, dass alle Vorstrafen in Österreich ausgefasst wurden, erhebt sich die Frage, was diese Personen noch in Österreich verloren haben. Warum wurden diese nicht schon längst des Landes verwiesen und abgeschoben? Welche Behörde schaut da zu? Wie hoch ist der Anteil in Österreich an kriminellen Handlungen durch solche Asylbewerber? Welche jahrelangen Kosten entstehen uns durch diese kriminellen Personen? Wie lange wird die Ausrede gebraucht, dass eine Abschiebung nicht möglich ist? Es gibt mehrere Möglichkeiten, solche unerwünschten Personen loszuwerden. Bitte nachfragen in Nachbarländern.



Hans Wiesinger, 5020 Salzburg